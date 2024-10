Inter-Verona Primavera 1-0 al 45′, De Pieri fa la differenza!

Inter-Verona è la settima giornata del Campionato Primavera 1: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13. Si gioca al Konami Youth Development Centre di Milano e i nerazzurri sono avanti 1-0 grazie al gol di De Pieri. Terminati adesso i primi quarantacinque minuti di gioco.

FINE PRIMO TEMPO – Inter-Verona Primavera, i nerazzurri conducono 1-0 al termine dei primi quarantacinque minuti, grazie alla rete su calcio di rigore di Giacomo De Pieri. I giovani nerazzurri hanno saputo imporsi nel primo tempo con una prestazione decisa, decisa da un episodio chiave. Il primo squillo della partita arriva dopo appena undici minuti di gioco, con De Pieri che si distingue immediatamente per la sua proattività. L’esterno d’attacco dell’Inter, tra i più attivi, si libera sulla fascia e mette un cross perfetto al centro dell’area per Quieto. Al 19′, il Verona è costretto a un cambio forzato: Kurti accusa un problema fisico e lascia il posto al compagno Nwachukwu. L’episodio chiave della prima frazione di gioco arriva al minuto 30, quando l’Inter si vede assegnare un calcio di rigore. Spinacce, con una splendida azione individuale, riesce a saltare il difensore del avversario, Magro, che in un tentativo disperato di recupero lo colpisce sul piede sinistro in area. L’arbitro non ha esitazioni e indica il dischetto. È proprio De Pieri a incaricarsi della battuta: il giovane attaccante non sbaglia e porta la sua squadra in vantaggio.

INTER-VERONA 1-0 AL 45′

Gol: 31′ De Pieri (I)