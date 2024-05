Verona-Inter, statistiche a senso unico: confronto tra record e salvezza

Verona-Inter è la partita che chiude il campionato per entrambe le squadre, con i nerazzurri che si preparano ad affrontare i gialloblu al Bentegodi, forti di un record impressionante proprio contro la squadra allenata da Marco Baroni.

LA SFIDA – L’Inter si prepara ad affrontare l’Hellas Verona al Bentegodi, forte di un record impressionante contro i gialloblù. I nerazzurri hanno vinto le ultime sette partite di Serie A contro la squadra allenata ora da Marco Baroni e non perdono in trasferta contro di loro dall’introduzione dei tre punti a vittoria nel 1994/95, con nove vittorie e tre pareggi su 12 incontri.

Inter-Hellas Verona, tra salvezza e traguardi vicini

SALVEZZA – Il Verona, pur avendo raggiunto la salvezza per la quinta stagione consecutiva, ha subito gol in tutte le ultime 25 partite contro l’Inter. L’ultima volta che i gialloblù hanno mantenuto la porta inviolata contro i nerazzurri risale al 9 febbraio 1992. L’Inter, d’altro canto, ha una media di 2.6 gol segnati a partita contro il Verona in trasferta. Un numero sicuramente importante, per una squadra – quella di Simone Inzaghi – che in campionato ha sempre segnato tranne in un’occasione, ovvero l’1-0 in trasferta contro il Sassuolo.

TRAGUARDI VICINI – Simone Inzaghi può vantare la quinta miglior differenza reti di sempre in una stagione di Serie A con +67 e 93 punti, un risultato superato solo da Torino, Milan, Juventus e dai nerazzurri stessi in stagioni passate. Il tecnico nerazzurro, inoltre, è anche vicino a raggiungere quota 250 punti in Serie A con l’Inter, un traguardo condiviso solo con Roberto Mancini nell’era dei tre punti a vittoria.

LA PUNTA – Tra i giocatori chiave, Lautaro Martínez ha segnato sei gol in Serie A contro l’Hellas Verona, trovando la rete in ciascuno degli ultimi quattro incontri contro i gialloblù. Con 15 gol in trasferta in questa stagione, il capitano dell’Inter eguaglia il record nerazzurro di Stefano Nyers (1949/50) e Romelu Lukaku (2019/20).