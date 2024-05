Ravezzani perplesso: «Zhang, qualcosa non torna. Due esempi»

Nel giro di una settimana, Steven Zhang è passato da un duro comunicato riguardo al futuro dell’Inter ai saluti ai tifosi dopo l’ufficialità del passaggio della proprietà nelle mani del fondo statunitense Oaktree. Un cambio di comunicazione che non convince Fabio Ravezzani.

CAMBIO COMUNICAZIONE – Un duro comunicato sette giorni fa, quando si iniziava a intuire il fallimento dell’accordo con Pimco e, pertanto, il rilevamento della società Inter da parte di Oaktree. Scenario che si è poi realizzato e che ha portato Steven Zhang a perdere la presidenza e la proprietà del club. Con i saluti di oggi. Saluti commossi, di chi, dopo quasi otto anni di gestione e successi, si era visto entrare i colori nerazzurri nel cuore. Il tutto nonostante la lontananza, considerando anche che nell’ultimo anno lo stesso Zhang non è mai riuscito a uscire dalla Cina e tornare a Milano nemmeno in occasione delle tante feste per lo scudetto.

Zhang, dal comunicato ai saluti: Ravezzani perplesso

PERPLESSITÀ – Di questo ha parlato anche il giornalista, direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani. Che sul suo profilo Twitter ufficiale mostra tutta la sua perplessità dopo le comunicazioni di Steven Zhang. Un cambio di comunicazione che, in realtà, può tranquillamente essere letto come un tentativo disperato – la scorsa settimana – di trovare una soluzione “pacifica” con Oaktree che gli permettesse di mantenere il controllo sulla società. Una soluzione che, di fatto, non è arrivata e che ha portato il fondo californiano a guidare l’Inter.

QUALCOSA NON TORNA – Nel dettaglio, sul suo profilo Twitter, Fabio Ravezzani commenta in questo modo il comunicato e il messaggio di Steven Zhang arrivato nella giornata di oggi: “C’è qualcosa che non torna tra lo Steven Zhang che minaccia disastri per l’Inter se dovesse arrivare Oaktree e la bellissima e serena lettera di congedo dai tifosi che ha pubblicato oggi sui social“.