Inter, cosa ti dice la quarta giornata di Serie A delle tue rivali? Il punto

L’Inter ha visto terminare la terza giornata del campionato di Serie A con il primo posto momentaneo in classifica insieme alla Juventus, al Torino e all’Udinese. Vediamo insieme lo stato di forma delle avversarie dei nerazzurri.

LA JUVENTUS – L’Inter condivide il primato in classifica con Juventus, Torino e Udinese. La squadra bianconera ha pareggiato contro la Roma per 0-0 all’Allianz Stadium, raggiungendo i nerazzurri a quota 7 punti nella classifica della Serie A. Il match non si è svolto secondo il copione dei primi due incontri della stagione, per i piemontesi, con l’assenza di occasioni da gol realmente pericolose e la mancanza di quella velocità e fluidità di gioco da parte della squadra di Thiago Motta. Ciò dipende anche dalla partita disputata dalla formazione di Daniele De Rossi, autrice di un’ottima partita in fase difensiva.

Inter e le rivali in Serie A: la situazione

IL MILAN – Non si ferma il periodo di crisi del Milan di Paulo Fonseca. Nel 2-2 dell’incontro con la Lazio si assiste a quanto già visto in occasione delle sfide contro Torino e Parma: buchi difensivi dal lato sinistro del campo che comportano la possibilità di servire l’uomo libero al centro o sulla destra, con il gol degli avversari che arriva puntualmente. A ciò si aggiungono le tensioni nello spogliatoio, con Theo Hernandez e Rafael Leao che, dopo non essere stati schierati dal primo minuto, si sono “vendicati” non partecipando al cooling break del secondo tempo insieme al resto della squadra. Risolvere questi due importanti aspetti, sia di campo che di spogliatoio, sarà il compito che il portoghese dovrà assolvere per restare sulla panchina dei rossoneri.

IL NAPOLI – Il Napoli vince una partita “contiana” contro un ottimo Parma, con i crociati che hanno confermato le buonissime sensazioni delle prime due gare e gli azzurri che sono riusciti a ribaltare il risultato nei minuti di recupero. Il senso contiano di questo successo si ravvisa nella cattiveria e nella mentalità con cui i partenopei hanno attaccato la porta avversaria per provare a regalare ai tifosi e a regalarsi i tre punti. Ciò avviene proprio allo scadere, con il colpo di testa finale di Zambo Anguissa che certifica l’avvicinamento della squadra alla dimensione richiesta da Antonio Conte.