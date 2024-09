Correa-Inter, i piani dei nerazzurri non si sono concretizzati. Ora una realtà!

Joaquin Correa è rimasto all’Inter al termine della finestra estiva di calciomercato. I nerazzurri ora devono fare i conti con questa realtà, tentando di “fare di necessità virtù”.

SITUAZIONE CHIARA – Joaquin Correa e l’Inter non hanno terminato di scrivere la propria storia insieme. Il calciatore ex Lazio ha rifiutato tutte le offerte provenienti dall’estero per il suo trasferimento in estate, così da rendere consequenziale per i nerazzurri continuare a mantenerlo in rosa fino alla scadenza del contratto prevista nel 2025. Nulla da fare per le squadre greche e turche intenzionate a fare sul serio per il suo profilo, con il Tucu che non ne ha voluto sapere di trasferirsi in un campionato da lui considerato non all’altezza.

Correa resta all’Inter: fare di necessità virtù!

LA STRATEGIA – Il mister Simone Inzaghi potrà contare su Correa come quinta punta, considerando la prevalenza nelle gerarchie di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi e Marko Arnautović. Le prime tre sfide di questa Serie A hanno certificato tale realtà, con l’iraniano e l’austriaco subentrati nel corso degli incontri della massima divisione nazionale e l’argentino che non ha invece messo minuti nelle gambe. Ecco che il Tucu potrà sperare che l’inizio del percorso in Champions League dell’Inter possa spingere il tecnico piacentino a puntare maggiormente sul suo profilo. Con una realtà futura che appare molto chiara: al termine della stagione le strade delle due parti si separeranno.