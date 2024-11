Con Pavard indisponibile Inzaghi punterà sul jolly Darmian

L’infortunio di Pavard lascia Inzaghi col solo Bisseck per il ruolo di difensore di destra. Una situazione che chiama Darmian ad agire come jolly.

SOLUZIONE PER L’EMERGENZA – La brutta notizia di Inter-Lipsia è l’infortunio di Pavard. Il francese è stato costretto a uscire già durante il primo tempo, e Inzaghi nel post partita non è sembrato ottimista su un suo recupero lampo. Questo ha come conseguenza che il tecnico dovrà rivolgersi al suo jolly per tamponare la situazione. Parliamo di Matteo Darmian.

Pavard out: Darmian in soccorso di Inzaghi

DOPPIO RUOLO – L’ex Parma infatti ha come caratteristica la capacità di passare da un ruolo all’altro senza controindicazioni. E se Inzaghi di recente lo ha sempre impiegato da esterno, non va dimenticata la possibilità di schierare Darmian anche come difensore. Come era consuetudine nel 2023. Una duttilità preziosa, che permette al tecnico di gestire anche l’infortunio di Pavard.

OPZIONE SICURA – Col solo Bisseck infatti a disposizione per il ruolo di braccetto di destra Darmian è chiamato a un passo indietro. Fisicamente proprio, arretrando il suo ruolo. Inzaghi probabilmente smetterà di puntare su di lui come esterno destro, per averlo a disposizione come alternativa per il tedesco. Un po’ come ci ha abituato a fare Carlos Augusto sulla sinistra. Un jolly che il tecnico sfrutterà per gestire al meglio le prossime partite.