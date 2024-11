Zielinski faro di Inter-Lipsia: arriva un altro premio in Champions League!

Piotr Zielinski esce rinvigorito da Inter-Lipsia. Un altro premio dopo la gara di Champions League lo rende protagonista assoluto.

LA PRESTAZIONE – Tra i migliori in campo di Inter-Lipsia c’è certamente Piotr Zielinski. La sua prestazione ha ricevuto valutazioni contrastanti, nonostante il centrocampista abbia svolto a dovere il lavoro da interno di centrocampo. Nella quinta gara di Champions League, infatti, Simone Inzaghi ha utilizzato il polacco come titolare al posto di Henrick Mlhitaryan, lasciando riposare quest’ultimo. Nel finale, poi, Zielinski ha lasciato il suo ruolo naturale per coprire quello in cabina di regia dell’uscente Hakan Calhanoglu, come già fatto nel recente passato.

Zielinski brilla in Inter-Lipsia: piovono premi in Champions League

SECONDO PREMIO – L’impeccabile lavoro svolto a centrocampo ha permesso a Zielinski di conquistare il premio di MVP della gara. Al termine di Inter-Lipsia, infatti, la UEFA ha consegnato proprio a lui il piccolo trofeo di miglior giocatore della partita. Ma i riconoscimenti per il polacco non sono finiti qui. All’indomani della gara di Champions League, infatti, il club nerazzurro comunica il vincitore del premio MOTM dello sponsor Qatar Airways: il nome che ha la meglio su tutti gli altri protagonisti di Inter-Lipsia è, anche in questo caso, quello di Zielinski. Ai sempre più minuti nelle gambe, dunque, si aggiungo anche importanti riconoscimenti che non possono che aumentare sua fiducia.