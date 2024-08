Carlos Augusto non solo jolly: con Chelsea-Inter conferma nuovo status

Carlos Augusto ritorna alle origini in Chelsea-Inter (1-1), ultima amichevole precampionato dei Campioni d’Italia in carica. E conferma un nuovo status nello scacchiere tattico nerazzurro.

JOLLY D’ORO – Carlos Augusto si conferma uno dei tanti jolly nell’Inter di Simone Inzaghi. Che smentisce se stesso un mese dopo la conferenza di inizio stagione. In cui il brasiliano era stato nominato ufficialmente esterno di centrocampo in attesa del rientro di Tajon Buchanan. E lì aveva giocato pressoché sempre in questo precampionato, rispondendo sempre presente alle richieste del tecnico. Fino all’amichevole di ieri col Chelsea, in cui il numero 30 ha ricoperto un nuovo-vecchio ruolo. Regalando conferme che non si possono ignorare.

CRESCITA COSTANTE – In Chelsea-Inter Carlos Augusto è partito titolare al posto di Alessandro Bastoni, come terzino sinistro (nel senso più arcaico del termine). E dal fianco sinistro di Francesco Acerbi si è messo in mostra come il principale artefice del gioco nerazzurro. Come si può vedere espressamente dalla heatmap della sua prestazione, proveniente da Sofascore:

Carlos Augusto è stato senza mezzi termini il fulcro del centro-sinistra difensivo dell’Inter. Confermando contro il Chelsea quanto di buono già fatto vedere in stagione in quella posizione. Tanto che al termine dell’amichevole di Stamford Bridge è il nerazzurro con più palloni toccati (69 secondo Sofascore). E conseguentemente anche quello che tenta più passaggi (60), completandone di più (54). Sostanzialmente è un perfetto terzo mancino di difesa, grazie alla sua capacità di rimodulare le sue doti atletiche in funzione della diversa porzione di campo da coprire. Un jolly in grado di non far sentire la mancanza di Bastoni, in pratica. Un aspetto da non sottovalutare, vista l’unicità del numero 95 nella rosa dell’Inter.