Chiesa inguaia la Juventus, ma Inter non disposta a fare assist – TS

Federico Chiesa lascerà la Juventus, dopo che Thiago Motta lo ha escluso dai propri piani tecnici. L’attaccante continua a piacere all’Inter.

NESSUN ASSIST – La Juventus è alla ricerca di acquirenti per Chiesa. L’attaccante scaricato da Thiago Motta e dalla società è stato messo alla porta dal club, che adesso spera di ricevere circa 15-18 milioni di euro per poterlo vendere, evitando di farlo andare via a parametro zero. Ma ad oggi nessun club si è fatto avanti per prelevarlo. Infatti, sia l’Inter che il Napoli si sono tirate indietro. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di fare degli assist ai propri rivali, che con i soldi di Chiesa sperano di andare a chiudere per Nico Gonzalez e Koopmeiners. Su Chiesa occhio allora all’ipotesi Roma.

Chiesa e i possibili sviluppi futuri: l’Inter tenta lo Zielinski bis

PIANO – Il procuratore di Chiesa Fali Ramadani mantiene vari contatti. Nei giorni scorsi si è visto pure a casa Milan, per parlare di Jovic, ma non è da escludere l’ipotesi di una chiacchierata anche per l’attaccante della Nazionale. Ritornando all’Inter, Marotta e Ausilio vorrebbero acquistare il giocatore a parametro zero, così come fatto con Piotr Zielinski nella stagione scorsa. La situazione rimane tutta in divenire, ma occhio agli ultimi di giorni di mercato, che potrebbero regalare ulteriori sorprese.

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira