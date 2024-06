Carboni, Satriano e non solo… Inter, ecco il mercato degli ‘altri’

Valentin Carboni e Martin Satriano sono solo due dei nomi che per l’Inter riguardano un mercato di cui non si parla moltissimo, ovvero quello delle uscite e delle contropartite tecniche che possono aiutare a sbloccare operazioni in corso. Ma non solo.

JOLLY DI MERCATO – I nomi di Valentin Carboni e Martin Satriano prendono quota per quanto riguarda le uscite dell’Inter in vista del mercato estivo. Il motivo è presto detto: proprio loro due sono gli indiziati principali per cercare di sbloccare la situazione con il Genoa per quanto riguarda il pacchetto composto dal portiere Josep Martinez e dall’attaccante Albert Gudmundsson. Un mercato, il loro, di cui non si parla moltissimo. Altri i nomi, infatti, su cui ci si concentra quando si parla di mercato in uscita per i nerazzurri: Marko Arnautovic, Joaquin Correa, Denzel Dumfries su tutti. Ma la parte principale sarà composta proprio dai giovani rientrati dai vari prestiti in giro per l’Europa, come visto anche nelle scorse sessioni di mercato con le uscite di nomi come Cesare Casadei, Samuele Mulattieri e Giovanni Fabbian.

Carboni, Satriano e gli altri: nomi per il mercato in uscita

RIENTRI E RIPARTENZE – Non solo Valentin Carboni e Martin Satriano: per l’Inter sono tanti i nomi che possono aiutare, con le rispettive uscite, non solo a finanziare il mercato, ma anche a mettere a referto le entrate necessarie per tenere il bilancio in ordine. In questo senso non sono da sottovalutare giocatori come Mattia Zanotti, Filip Stankovic – che potrebbe restare un altro anno in prestito alla Sampdoria – Sebastiano Esposito, che piace al Sassuolo e potrebbe rientrare in una trattativa per riportare Andrea Pinamonti a Milano come quinta punta. O ancora Francesco Pio Esposito, protagonista della salvezza dello Spezia, e il fratello di Valentin, ovvero quel Franco Carboni che ha disputato una stagione in prestito alla Ternana. Il mercato degli “altri”, da non sottovalutare quando si parla di Inter.