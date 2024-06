Martinez e l’Inter, distanza risolvibile! Si inserisce un jolly − Sky

Martinez e l’Inter presto potrebbero dirsi definitivamente sì. Il portiere spagnolo del Genoa si avvicina al passaggio a Milano.

INDIZIATO PRINCIPALE – Josep Martinez si avvicina all’Inter. Il portiere spagnolo che si è confermato anche in Serie A, lo aveva riscatto per due milioni e ora chiede 18. L’Inter offre 13+2 di bonus, ma ci si può avvicinare per arrivare ad una risoluzione. Magari si potrebbe pensare, riferisce Alessandro Sugoni a Sky Sport 24, all’inserimento di un’eventuale contropartita che possa abbassare un po’ le pretese della società ligure. L’Inter ha diversi giocatori giovani in prestito, che sono pronti a ritornare. Uno di questi è Martin Satriano. L’uruguaiano non dovrebbe rimanere al Brest.

Martinez-Inter, grandi passi. La carta è Satriano?

CARTA – Occhio alla contropartita Satriano. Il ragazzo uruguaiano ha giocato l’ultima stagione in prestito al Brest, conquistando anche una storica Champions League. In Ligue 1, Satriano ha giocato complessivamente trentasei volte, mettendo a referto sei gol e quattro assist. Una stagione sicuramente molto positiva, perché lo ha fatto crescere non solo dal punto di vista dell’esperienza, ma anche tatticamente. Infatti, rispetto alla solita posizione da punta, il giovane del 2001 ha giocato da attaccante esterno. Il Genoa potrebbe essere un’altra piazza molto importante per la sua crescita.