Vanheusden ‘pazza’ idea Inter? Prende piede un’ipotesi

Di ritorno dall’esperienza in prestito allo Standard Liegi, Zinho Vanheusden potrebbe essere una nuova ‘pazza’ idea per l’Inter. Può infatti avanzare un’ipotesi, figlia di una doppia necessità.

RIENTRO – Torna alla base Zinho Vanheusden, difensore centrale belga classe 1999 che ha disputato l’ultima stagione in prestito allo Standard Liegi. Una carriera strana la sua: giovane promettente, diversi infortuni (tra cui alcuni decisamente pesanti) ne hanno minato i progressi. Tanti i prestiti per lui, che, dopo aver giocato nella Primavera dell’Inter, ha indossato le maglie di Genoa, AZ Alkmaar e Standard Liegi (squadra, peraltro, da cui i nerazzurri lo avevano prelevato). Con 21 presenze nella stagione appena conclusasi, però, non proseguirà la sua avventura in Belgio, vista l’impossibilità proprio della compagine di Liegi di esercitare il diritto di riscatto.

Vanheusden, prende piede un’ipotesi per l’Inter

DOPPIA NECESSITÀ – Nulla è ancora definito per Zinho Vanheusden, anche se per l’Inter potrebbe prendere piede un’ipotesi dettata da una doppia necessità. Evitare un nuovo prestito e tenerlo in nerazzurro risolverebbe infatti due problemi. Il primo: si avrebbe un giocatore in più da poter inserire nelle liste UEFA, risultando cresciuto (anche) nel vivaio nerazzurro. Il secondo: aumentare i difensori a disposizione di Simone Inzaghi, con un giocatore che accetterebbe di fare panchina, che ringiovanirebbe la rosa e che possa essere un back-up in caso di necessità alla coppia Francesco Acerbi – Stefan de Vrij.

VALUTAZIONI – Certo, per ora si tratta soltanto di un’ipotesi. Perché se dovesse arrivare un’offerta vantaggiosa, la priorità sarebbe chiaramente quella di lasciar partire Zinho Vanheusden. Ma il fatto che questa sia una preferenza di mercato, non esclude comunque l’ipotesi di poterlo trattenere e di non cercare con insistenza una sua cessione. Specialmente, come specificato sopra, in prestito.