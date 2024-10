Carboni, per Inter e Marsiglia tutto da rifare: l’infortunio fa sfumare un’ipotesi!

Valentin Carboni, fresco di trasferimento al Marsiglia, resta bloccato dal grave infortunio al ginocchio. L’Inter si vede così sfumare una possibilità.

IMPREVISTO – Nella calda estate delle trattative anche il nome di Valentin Carboni, nel suo piccolo, ha tenuto banco. Il giovane attaccante dell’Inter, etichettato come promettente futuro titolare nerazzurro, era stato corteggiato da una serie di club esteri. Tra questi il Marsiglia, allenato da Roberto De Zerbi, è stato il più determinato ad ottenerlo, con un prestito oneroso di un milione di euro. Un periodo proficuo quello estivo per Carboni, che ha trovato spazio anche nella Nazionale argentina di Lionel Scaloni. Proprio l’Albiceleste, però, non ha portato grande fortuna al giocatore dell’Inter, che solo pochi giorni fa ha subito un grave infortunio al ginocchio. Infortunio che, purtroppo, rischia di complicare la sua nuova avventura al Marsiglia e il piano dell’Inter.

Carboni, l’imprevisto dell’infortunio rimescola le carte di Inter e Marsiglia

SFORTUNATI RISVOLTI – La rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro costringe Carboni ad un lunghissimo stop. Quello del giovane argentino è un infortunio grave, dal recupero delicato e prolungato. La sua prima stagione al Marsiglia può dirsi finita e difficilmente avrà l’opportunità di giocarne un’altra. La possibilità per l’Inter, alla fine di quest’anno di prestito, sarebbe stata quella di ‘sfruttare’ Carboni per mettere in cantiere un’ottima plusvalenza, nel caso in cui il club francese avesse deciso di esercitare il diritto di riscatto fissato a 37 milioni di euro. Un’ipotesi, questa, destinata a sfumare, considerando l’imprevisto dell’infortunio al ginocchio che rimescola tutte le carte. Nei prossimi giorni si capirà se il classe 2005 farà subito ritorno a Milano, in casa Inter, per sottoporsi all’operazione chirurgica e al successivo percorso di riabilitazione, ponendo di fatto fine al capitolo Marsiglia.