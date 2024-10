Barella progetta un rientro in grande stile: Inzaghi da convincere!

Nicolò Barella continua a lavorare assiduamente per recuperare dall’infortunio. Il centrocampista prepara un piano per un ritorno in grande stile, per il quale dovrà convincere il suo tecnico Simone Inzaghi.

MIGLIORAMENTI – Ormai da troppo tempo Nicolò Barella è lontano dal rettangolo verde di gioco. L’infortunio al retto femorale della coscia destra, rimediato nel derby contro il Milan, ha bloccato l’inizio di stagione del centrocampista italiano, rimasto fuori dalla disponibilità di Simone Inzaghi contro Udinese, Stella Rossa e Torino. La sosta per le Nazionali è capitata nel momento migliore per Barella che, seppur sofferente nel dover rinunciare alla sua Italia, ha sfruttato il periodo per lavorare sul suo recupero. Infatti, da Appiano Gentile, dove il centrocampista si allenato in questi giorni, continuano ad arrivare buone notizie sulle sue condizioni.

Barella vuole riprendersi l’Inter: ecco quando conta di tornare a disposizione di Inzaghi

IL PIANO – Barella è determinato a tornare in campo il prima possibile e gli ultimi miglioramenti fanno ben sperare che ciò possa accadere. Il centrocampista italiano sta preparando un rientro in grande stile, cerchiando di rosso sul calendario la data del 20 ottobre: serata in cui l’Inter dovrà affrontare all’Olimpico la Roma. L’intenzione di Barella è quella di tornare a disposizioni di Inzaghi proprio per quella sfida, la prima di rientro dalla sosta Nazionali. Sicuramente, infatti, martedì pomeriggio tornerà ad allenarsi in gruppo insieme al resto dei suoi compagni. Ma non solo, perché nel progetto del numero ventitré interista c’è la titolarità sin dal primo minuto. Un piano ambizioso, che per attuarsi ha bisogno del lascia passare di Inzaghi e del suo staff medico. Il tecnico nerazzurro, ovviamente, non ha alcuna intenzione di accelerare i tempi e giorno dopo giorno valuterà le condizioni di Barella ma anche del resto dei giocatori di rientro dalle Nazionali.