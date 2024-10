Carboni, disastro per Inter e Marsiglia. Infortunio grave con l’Argentina

Valentin Carboni ha ricevuto la notizia peggiore che potesse avere dal problema riscontrato con la nazionale dell’Argentina. Inter e Marsiglia, disastro annunciato con il giovane classe 2005.

NAZIONALE – Il talento classe 2005 di proprietà dell’Inter ed in prestito al Marsiglia Valentin Carboni ha ricevuto la peggior notizia possibile. A pochi mesi dal trasferimento in Ligue 1 e dalla grande possibilità arrivatagli da Roberto De Zerbi l’esterno è costretto a saltare un periodo non indifferente di partite. Il giocatore era stato convocato da Lionel Scaloni per le due partite di qualificazioni ai Mondiali del 2026 e aveva subito un trauma al ginocchio. L’Argentina aveva scritto a riguardo: «Trauma al ginocchio sinistro e sarà assente per le prossime due partite di qualificazione sudamericane».

Carboni, notizia pessima dall’Argentina per l’Inter

INFORTUNIO – Secondo quanto riporta Gaston Edul di Tyc Sports proprio dall’Argentina Valentin Carboni ha già svolto gli esami con i medici della nazionale. I risultati sono un disastro totale per Inter e Marsiglia: il giocatore ha subito la rottura del legamento crociato anteriore. C’è la seria possibilità perciò che Carboni salti gran parte della stagione, se non tutta la stagione con il club francese in Ligue 1. Sarebbe stata la chance per continuare a crescere in un top club europeo, il destino però si è messo contro il giocatore. L’Inter seguirà con attenzione lo svilupparsi della situazione.