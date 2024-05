Buchanan alla prima chance da titolare? Verona-Inter spartiacque

Tajon Buchanan potrebbe essere la grande sorpresa della serata dell’ultima giornata di campionato. Simone Inzaghi pensa alla sua titolarità in Verona-Inter, uno spartiacque per l’esperienza del canadese.

CAMBIAMENTI – Risulta difficilissimo giudicare la sua prima parte dell’esperienza a Milano, ma il gol di Frosinone lascia un piccolo assaggio di quello che può essere Tajon Buchanan. Grande tecnica, dribbling, velocità e capacità di tiro non indifferente, anche da fuori. La conclusione a giro allo Stirpe ha dato speranze a chi vedeva nel canadese un possibile titolare del futuro. In realtà Simone Inzaghi vorrebbe anticipare i tempi, Verona–Inter può essere un importante spartiacque.

CHANCE – Buchanan ha giocato fino ad ora 9 partite, entrando sempre dalla panchina. Non ha continuità da novembre con la maglia del Club Bruges, che nelle settimane prima dell’addio lo aveva lasciato ripetutamente fuori. Arrivato per una cifra intorno agli 8 milioni di euro per anticipare la concorrenza, il giudizio sul colpo della dirigenza rimane ancora in sospeso. Bisogna dare tempo a Buchanan, anche se già domani a Verona ha un’occasione da sfruttare. Sarà la sua prima volta da titolare, sostituirà Federico Dimarco sulla fascia sinistra e sarà un importante test per il tecnico piacentino. Inzaghi dovrà capire se si può continuare con il canadese o serve andare sul mercato per trovare un uomo su quella fascia.