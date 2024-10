Bisseck, Inter-Torino in crescita ma un dato da segnalare!

Yann Bisseck ha disputato da titolare il match di sabato 5 ottobre contro il Torino, conclusosi con il punteggio di 3-2 a favore dell’Inter. Il tedesco deve migliorare per quanto riguarda un aspetto.

LA PRESTAZIONE – Yann Bisseck ha nuovamente giocato dall’inizio una partita di Serie A, contro il Torino, dopo la presenza per l’intero arco dell’incontro in Udinese-Inter. Il difensore tedesco non è stato impegnato in maniera significativa nel corso della sfida, anche a causa del fatto che i granata abbiano giocato in 10 per oltre 70 minuti di gioco. Ma nell’unica occasione pericolosa del primo tempo, quella del gol di Duván Zapata, è stata proprio una superficialità di Bisseck a rimettere in partita il Torino. Il tedesco ha prima sbagliato i tempi dell’intervento sul colombiano e poi si è mosso in avanti invece di provare a evitare che il pallone finisse sui piedi dell’attaccante ex Udinese.

Bisseck, una crescita da consolidare in maglia Inter

IL FUTURO – Da Bisseck ci si aspetta molto. Ciò non vale solo per il tifo nerazzurro ma anche per la dirigenza e lo staff tecnico dell’Inter, come dimostrato dalle due partite consecutive in cui è stato titolare in campionato. Ora sta al classe 2000 dimostrare che il livello di maturazione raggiunto con la maglia dell’Inter non sia un punto di arrivo ma uno step preliminare rispetto alla definitiva affermazione nel calcio italiano e internazionale. L’ottima prova disputata contro il Manchester City ha dimostrato cosa è in grado di fare in un match di cartello a livello europeo. Ora ciò che gli si richiede è un’attenzione e una dedizione costante nel corso di un incontro, a prescindere dal livello del rivale fronteggiato e dal risultato in cui versa la sfida.