Criscitiello: «Thiago Motta e Inzaghi obbligati a vincere. Conte no!»

Michele Criscitiello ha espresso la sua visione in merito all’inizio di stagione che vede il Napoli di Antonio Conte in testa alla classifica e l’Inter di Simone Inzaghi a braccarla in seconda posizione.

LAVORO ECCELLENTE – Michele Criscitiello ha pubblicato un editoriale su Sportitalia.it sul lavoro fin qui svolto da Antonio Conte come allenatore del Napoli. Il giornalista ha posto l’accento sul fatto che, dal suo punto di vista, il tecnico salentino meriti estrema considerazione per l’impegno e gli sforzi profusi per rendere gli azzurri una squadra diversa rispetto a prima del suo arrivo: «Questa è la grande sfida della sua vita. Se dovesse portare anche lo scudetto al Sud, allora, diventerà di diritto un pezzo della nostra storia contemporanea. Lui è unico nel suo genere. Riesce a far giocare la squadra, è bravo a comunicare e capisce modi e tempi, si circonda delle persone giuste e ha quella personalità che riesce a mettere la sua persona prima di tutti e fa da scudo nei periodi difficili. Ricostruire il Napoli non era semplice ma lui ci è riuscito, dopo le oscenità dello scorso anno».

Criscitiello sulla differenza sostanziale tra Conte, Motta e Inzaghi

COMPITI DIVERSI – Criscitiello ha poi proseguito rimarcando come, secondo il suo giudizio, sia opportuno evitare di porre sullo stesso piano i tecnici di Inter, Juventus e Napoli per quanto riguarda l’obiettivo stagionale. Il motivo è il diverso materiale che Conte ha a disposizione rispetto a Simone Inzaghi e Thiago Motta: «Thiago Motta e Simone Inzaghi sono quasi obbligati a vincere. Conte non ha obblighi ma i conti li fa tutte le sere. Ha avuto la forza di ricompattare l’ambiente che era sgretolato. Ha sistemato lo spogliatoio con tutti pronti a fuggire lontano da Napoli. Ha fatto spendere tanti soldi a De Laurentiis e ha conquistato un primato che ora non serve a nulla ma fa stare bene durante la settimana».

SULLA JUVENTUS – Criscitiello ha concluso sottolineando i dubbi che ancora conserva sulla Juventus di Thiago Motta. Questo il suo commento: «La Juventus alterna prestazioni positive ad altre negative e alcuni calciatori protagonisti dell’ultima sessione di mercato stanno tradendo Giuntoli e le aspettative. La Juventus sta impiegando troppo tempo a trovare il giusto equilibrio. Le giornate passano e i punti non tornano. La cosa importante è che tornino i conti a fine stagione».