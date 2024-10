Inter, due settimane importanti. Un lavoro da fare prima di Roma

L’Inter vivrà due settimane importantissime per il futuro. La stagione si ferma a causa dello stop per le nazionali, la squadra nerazzurra si allenerà con un solo obiettivo prima della Roma.

CALENDARIO – La Serie A non sorride affatto all’Inter in questo preciso momento della stagione. Lo stop per le nazionali si inserisce in un periodo di sole vittorie, ben tre consecutive tra campionato e Champions League. Non solo, le prossime partite saranno complicatissime, la capolista Napoli avrà un calendario molto più leggero. L’Inter affronterà al rientro dalla sosta la Roma, poi lo Young Boys in Europa e soprattutto la Juventus al weekend successivo.

Inter, gli allenamenti e l’obiettivo di Inzaghi

LAVORO – Simone Inzaghi avrà tempo per lavorare in queste due settimane. Il programma prevede riposo fino a martedì poi il primo allenamento ad Appiano Gentile il mercoledì. Molti non ci saranno, ben 12 giocatori, ma tanti altri sì e in primo piano i difensori. Solo Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij con la nazionale, coloro che hanno bisogno di migliorare saranno a Milano. Da Benjamin Pavard a Yann Bisseck, passando per Francesco Acerbi, Tomas Palacios e Carlos Augusto. L’allenatore darà molta attenzione ai giocatori del reparto arretrato perché l’unico difetto di questa stagione rimane il numero dei gol subiti, così come dei tiri.