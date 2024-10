Simone Inzaghi è ormai a tutti gli effetti uno dei migliori allenatori al mondo in questo momento. Secondo quanto riportato da Sportitalia il tecnico dell’Inter avrebbe ricevuto un’offerta dall’Inghilterra.

TRA I MIGLIORI – L’Inter è guidata da Simone Inzaghi da ben 3 anni, quasi 4. Ha vinto quasi tutto quello che poteva vincere sulla panchina nerazzurra: due volte la Coppa Italia, tre consecutive la Supercoppa Italiana, lo scorso anno lo Scudetto come ciliegina sulla torta. Il tecnico ha raggiunto anche la finale di Champions League battendo il Milan in semifinale e perdendo in maniera beffarda con il Manchester City. Tutto questo attesta il livello di Inzaghi, riconosciuto ormai tra i migliori allenatori al mondo.

Inzaghi, decisione ferma ed Inter nel futuro!

OFFERTA – Uno del suo calibro difficilmente non attira l’attenzione all’esterno. L’Inter lo ha rinnovato anche per questo motivo in estate: firma fino al 2026 e importante aumento dell’ingaggio. Simone Inzaghi ha comunque ricevuto nelle ultime ore un’offerta da un club di Premier League, vale a dire il Manchester United. Gli inglesi avrebbero voluto l’allenatore sulla panchina già durante la sosta nazionali in quanto sono sul punto di esonerare Erik ten Hag. Il tecnico dell’Inter non ha esitato nemmeno per un momento: rimarrà a Milano ed ha mandato una risposta chiara e netta con chi proverà a portarlo via.