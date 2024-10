Inzaghi nel mirino del Manchester United: il possibile piano – TS

Simone Inzaghi è sul taccuino del Manchester United per un possibile approdo in Inghilterra a partire dalla prossima stagione. Questa la strategia che potrebbero adottare i Red Devils.

IL PUNTO – Simone Inzaghi è da tempo un tecnico molto ammirato a livello internazionale per il calcio che propone con la sua Inter: tra le pretendenti non manca una squadra in difficoltà come il Manchester United. Gli inglesi, nuovamente in un momento di difficoltà con Erik Ten Hag sulla propria panchina, si stanno interrogando sul da farsi, non escludendo l’ipotesi della separazione immediata.

Inzaghi sul taccuino del Manchester United: il possibile scenario

IL PROGETTO – In tal senso, i Red Devils potrebbero decidere di affidarsi a un “traghettatore” nel breve termine, così da poter ragionare in maniera organica in vista della rivoluzione da attuare a partire dal 2025. Il tecnico cui rivolgersi nell’estate del prossimo anno dovrebbe incarnare le virtù della bellezza del calcio offerto e della concretezza dei risultati. Due aspetti ben rappresentati nelle stagioni vissute da Inzaghi come guida tecnica dell’Inter. Per questo motivo, il suo profilo potrebbe essere ulteriormente approfondito dalla dirigenza del Manchester United in considerazione di un possibile affondo nei prossimi mesi. L’Inter, dopo la vittoria contro la Stella Rossa per 4-0, segue da vicino la vicenda, auspicandosi di non essere sostituiti nelle preferenze del tecnico piacentino dagli inglesi.

Fonte: Simone Togna – TuttoSport