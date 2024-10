Bergomi: «Inter stanca e non pronta. Un problema in campo»

L’Inter vince ma non convince proprio in Champions League nonostante i 4 gol contro la Stella Rossa. Beppe Bergomi si esprime a riguardo e fa notare una cosa su Tutti Convocati.

STATO DI FORMA – Il 4-0 non ha veramente convinto martedì sera. Qualche problema c’è stato e tutti lo hanno notato, soprattutto durante il primo tempo. Beppe Bergomi ne ha parlato e ha confermato: «Io ho commentato l’Inter e fino al gol del 2-0 c’era partita. La squadra è stanca e fisicamente non è pronta. Non ha giocatori da uno contro uno, è una squadra che porta tanti uomini davanti alla linea della palla e quando la perde è soggetta a contropiedi. Stanno faticando adesso, la nazionale ha inciso. C’è chi ha fatto meno vacanze, ha l’età media più alta del campionato. Ha comunque tutto il tempo per riprendersi sia in campionato che in Champions League»