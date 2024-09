Atletico Madrid, occhi puntati in casa Inter. E viceversa – MD

Le strade di Inter e Atletico Madrid potrebbero presto incrociarsi. Se da un lato Davide Frattesi piace in Spagna, dall’altro lato in casa Inter si guarda con attenzione a un pupillo dei colchoneros come spiegato dal Mundo Deportivo.

ADDIO – Nonostante il mercato in entrata sia finito in molti paesi europei, il lavoro dei direttori sportivi non si ferma e i direttori sportivi continuano a lavorare per il mercato invernale o per quello a medio-lungo termine. Proprio per questo motivo, come anticipato dal Mundo Deportivo, ci sono due nomi che potrebbero far incrociare inconsciamente le strade di Inter e Atletico Madrid. Il quotidiano spagnolo, che cita media italiani, parla di come Davide Frattesi potrebbe separarsi dall’Inter a partire dalla prossima stagione. Il centrocampista italiano, nonostante uno scudetto vinto a Milano chiede più presenze e in questo momento continua ad essere solo una pedina da panchina per Simone Inzaghi. Ecco perché un suo eventuale addio in estate, potrebbe far scattare le sirene dell’Atletico Madrid a cui piacciono le sue qualità.

Inter-Atletico Madrid, due strade che possono incrociarsi

NOME – Allo stesso tempo però, anche l’Inter guarda con attenzione in casa dell’Atletico Madrid, con Pablo Barrios che è finito da tempo nel mirino dei big del calcio europeo. Il centrocampista spagnolo classe 2003 è da tempo nel mirino di Piero Ausilio che prenderebbe con piacere più informazioni su di lui. Allo stesso tempo però, l’Atletico Madrid ha da tempo blindato il giovane Barrios con una clausola rescissoria che si aggira intorno ai cento milioni di euro. Una cifra da capogiro per molti club italiani e non solo.