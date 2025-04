De Vrij indica la strada all’Inter: una «Battaglia dura» per cui lottare!

Stefan De Vrij rilancia la sfida dell’Inter: superare con coraggio la “battaglia” del mese di aprile. L’olandese, dopo la sfida di Coppa Italia col Milan, indica la strada così.

UN MESE DI FUOCO – Il derby di Coppa Italia contro il Milan ha dato ufficialmente inizio al folle calendario che attende l’Inter nelle prossime settimane. Le tantissime sfide previste nel mese di aprile riempiono il petto dei nerazzurri d’orgoglio, considerando le tre competizioni in cui saranno impegnati, ma al contempo non possono che impensierire. I giorni per rifiatare tra una gara e l’altra sono praticamente inesistenti, mentre di volta in volta le energie risultano meno sufficienti, col pericolo degli infortuni sempre dietro l’angolo. In questo scenario adrenalinico quanto spaventoso – come potrebbe esserlo un film d’azione – Stefan de Vrij si assume il compito di indicare la strada alla sua Inter.

De Vrij la rappresentazione del momento dell’Inter: determinazione e cautela per superare indenni aprile!

IL MOMENTO – L’olandese, reduce da un problema fisico che lo ha costretto fuori dal campo per tre gare, incarna perfettamente il momento della squadra nerazzurra. De Vrij, infatti, proprio ieri sera a San Siro è tornato titolare, prendendo dal primo minuto il posto di Francesco Acerbi in Milan-Inter. Nella semifinale d’andata di Coppa Italia il difensore è salito in cattedra, con una prestazione da “professore”. Tanta gamba, energia e chiusure provvidenziali, che hanno permesso alla squadra di Simone Inzaghi di uscire dallo scontro con i rossoneri con un buon risultato in vista del ritorno previsto alla fine di aprile. De Vrij, però, a circa dieci minuti dalla fine ha dovuto lasciare il campo, in via precauzionale, per via di un leggero affaticamento.

MESSAGGIO – Questo, proprio ad evidenziare quanto sia caduca la condizione dei nerazzurri in questo delicato momento della stagione. L’olandese non si dà per vinto ma, anzi, indica la strada ai suoi compagni e al tifo interista: «Battaglia dura, continuiamo a lottare». Queste le parole utilizzate sui social dal difensore al termine della gara col Milan. Una frase breve ma coincisa, che racchiude tutta la determinazione che servirà alla squadra di Inzaghi per arrivare indenne alla fine del mese. La “battaglia” prosegue, spostandosi dalla Coppa Italia al campionato, dove l’Inter sabato dovrà vedersela con i crociati del Parma. E chissà che De Vrij non possa nuovamente tornare almeno in panchina, per dare il suo essenziale contributo alla squadra.