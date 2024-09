Abraham: «Voglio contribuire a fare andare tutto bene al Milan». Inter avvisata?

Tammy Abraham ha parlato nella sua conferenza stampa di presentazione da calciatore del Milan: entusiasmo e tanta voglia di far bene, a cominciare dai prossimi impegni, tra cui vi sarà anche la gara con l’Inter.

TANTA VOGLIA – Tammy Abraham ha espresso in maniera chiara il motivo della sua scelta per il Milan e le ambizioni che lo accompagnano durante la sua nuova avventura presso i cugini dell’Inter. Il calciatore inglese, nella prima conferenza stampa da giocatore rossonero, si è così pronunciato sul tema delle sue speranze per l’annata: «Sono cresciuto con questo club, nell’anima e nel cuore, con tutti i trofei e i giocatori. Volevo giocare qui, in questa città fantastica e in questo stadio fantastico, così come lo sono i tifosi. Vorrei contribuire con il mio meglio. Cercherò di fare andare la stagione nel miglior modo possibile».

Abraham e Morata: i due attaccanti su cui punta il Milan per questa stagione!

IL COMPAGNO – Abraham dovrà contendersi il ruolo di titolare con Alvaro Morata, calciatore acquistato dall’Atlético Madrid in estate. A proposito del rapporto con l’iberico, l’attaccante inglesi ha affermato questo: «Ci siamo incontrati al Chelsea, lì ho fatto la mia formazione. Morata è un leader, essere in campo con lui è veramente bello e interessante. Con il resto del gruppo, ci vorrà un po’ di tempo per andare a creare dei rapporti. Nel Milan ci sono dei grandi giocatori, così come ci sono degli amici».