Inter e Napoli, “Lo strano caso” di Inzaghi e Conte nella 31ª giornata di Serie A!

Inter e Napoli si preparano a un altro turno di campionato utile alla corsa allo scudetto. Nella trentunesima giornata di Serie A una coincidenza particolare lega il destino dei due tecnici Simone Inzaghi e Antonio Conte.

COMBINAZIONI – Entrambe in lotta per il titolo, entrambe con due condottieri leader, nella trentunesima giornata di Serie A Inter e Napoli si troveranno legate da una buffa casualità. A scendere in campo per prima, nel prossimo turno di campionato, sarà la squadra di Simone Inzaghi, attesa sabato alle ore 18.00 dal Parma. Gli uomini di Antonio Conte, invece, chiuderanno la giornata lunedì sera, presentandosi in casa del Bologna alle ore 20.45. Divise da soli tre punti, dunque, le pretendenti allo scudetto proveranno a superare il test contro le due emiliane alla ricerca di altri tre punti essenziali per il prosieguo della stagione. Le combinazioni, però, non sono finite qui: c’è un’altra cosa che accomuna Inter e Napoli in questa trentunesima giornata di Serie A.

Inter e Napoli, quante coincidenze nella 31ª giornata di Serie A: Inzaghi e Conte legati dallo stesso destino!

LO STRANO CASO – Simone Inzaghi e Antonio Conte sono legati dallo stesso destino nel turno di campionato che è alle porte. Entrambi gli allenatori, infatti, non siederanno sulle loro rispettive panchine. Il motivo è piuttosto semplice e banale: la squalifica rimediata nell’ultima giornata dai tecnici, costretti così a lasciare per una sfida i loro uomini. Per l’allenatore del Napoli la sanzione deriva dall’ammonizione ricevuta nella gara contro il Milan, alla quale arrivava già da diffidato. Per il piacentino, invece, tutto nasce dal rosso diretto deciso dal fischietto Chiffi per le proteste avanzate nella sfida all’Udinese. Rispettivamente contro Parma e Bologna, dunque, Inzaghi e Conte dovranno accomodarsi sugli spalti e telecomandare dall’alto le loro squadre. Inter e Napoli saranno, ovviamente, in ottime mani: una alla guida di Massimiliano Farris e l’altra di Gabriele Oriali, tra l’altro noto ex nerazzurro.