L’Inter blinda anche Berenbruch! Intesa sul rinnovo: ora cambia il futuro?

L’Inter continua a investire sui giovani del proprio settore giovanile. Dopo i rinnovi di Giacomo De Pieri, Matteo Lavelli e Matteo Spinaccè, il club nerazzurro ha in mano il nuovo contratto del gioiello Thomas Berenbruch per i prossimi anni. Poi quale futuro per lui?

BLINDATO – Thomas Berenbruch è uno dei talenti più cristallini della squadra Primavera allenata da mister Andrea Zanchetta. Classe 2005, è pronto a legare il proprio futuro ai colori nerazzurri per i prossimi anni. La notizia è stata riportata dal giornalista Matteo Moretto su X. Berenbruch è un mediano moderno, dotato di grande intelligenza tattica e ottima qualità nella gestione del pallone. In questa stagione si è distinto come uno dei punti fermi della Primavera dell’Inter, ma soprattutto ha avuto l’opportunità di esordire con la prima squadra. Ora è pronto a prolungare il suo contratto fino al 2029.

Col rinnovo cambia il futuro di Berenbruch? Prestito o seconda squadra

STRATEGIA – Il rinnovo di Berenbruch non è solo un segnale di fiducia, ma potrebbe anche rappresentare un punto di svolta per il suo futuro. La crescita del centrocampista potrebbe aprire nuovi scenari per la prossima stagione: da una parte, la possibilità di un prestito in Serie B o all’estero, dove potrebbe accumulare minuti ed esperienza tra i professionisti; dall’altra, l’opzione di restare all’Inter per tentare il salto di qualità in Serie C con la seconda squadra, progetto che il club sta valutando da mesi. Questa seconda ipotesi permetterebbe al giovane talento di restare sotto l’occhio attento di Inzaghi e dello staff tecnico, continuando il suo percorso di crescita all’interno della società.

PROGETTO GIOVANI – Il rinnovo di Berenbruch si inserisce in una strategia chiara da parte della dirigenza dell’Inter, che negli ultimi anni ha deciso di puntare con maggiore convinzione sui talenti cresciuti nel settore giovanile. Il centrocampista italiano è considerato un prospetto di grande valore e il club non ha voluto correre rischi, bloccandolo con un contratto a lungo termine.