Ngonge lancia la sfida all’Inter: «Scudetto? I conti alla fine. Non siamo preoccupati»

Ngonge in un’intervista rilasciata a Radio CRC ha parlato dei prossimi impegni del Napoli e la lotta scudetto con l’Inter, dicendosi per niente preoccupato.

LOTTA SCUDETTO E FINALE DI STAGIONE – Cyril Ngonge non è per nulla preoccupato in vista di questo finale di stagione e lancia la sfida all’Inter: «Non siamo preoccupati per questo finale di stagione, ma molto concentrati e sicuri delle qualità che ci sono nella rosa. Ci guardiamo tutti negli occhi, analizziamo la situazione partita dopo partita e alla fine faremo i conti. n fattore importante per noi può essere che se superiamo bene la pressione, andiamo in porta. Dobbiamo fare attenzione a non perdere palle stupide, perché se prendono una palla alta può diventare pericoloso. Dobbiamo essere concentrati quando abbiamo il possesso palla».

Napoli può ancora migliorare secondo Ngonge

CRESCITA – Cyril Ngonge è fiducioso riguardo questo finale di stagione e cosa poter ancora migliorare: «Contro il Milan non era facile, ma siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Cose da migliorare? Magari mantenere di più la calma, soprattutto a fine partita. Dobbiamo continuare a guardare la palla, mantenere alta la pressione, senza abbassarci troppo e senza lasciarli giocare».