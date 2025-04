Alexiou sull’Inter in Youth League: «Orgoglioso della squadra!»

Christo Alexiou, difensore dell’Inter Primavera, ha commentato su Instagram a distanza di due giorni l’eliminazione dalla UEFA Youth League contro il Trabzonspor.

PERCORSO – L’Inter Under-20 non è andata oltre i quarti di finale di UEFA Youth League. La squadra di mister Andrea Zanchetta si è arresa in Turchia davanti ai 40mila tifosi presenti nello stadio dove ha giocato il Trabzonspor. La pressione, la non abitudine a questi palcoscenici, la trasferta complicata, tutto ha remato contro una squadra che ha fatto un percorso clamoroso in Europa. Sei vittorie su sei nel mini-campionato iniziale, altre due vittorie dopo con Lille e Bayern Monaco.

Alexiou, un difensore goleader per l’Inter!

DIFENSORE BOMBER – Christos Alexiou è stato tra i più grandi protagonisti del percorso europeo dell’Inter Under-20. Il greco è un difensore di appena 19 anni, nato il 30 giugno del 2005, ed ha la fascia da capitano al braccio da inizio stagione. Alexiou non solo ha dominato il reparto difensivo, ma ha anche segnato gol decisivi. In Youth League ha colpito il Bayern Monaco portando la gara ai rigori dopo il 90′. Anche in campionato ha fatto tre reti e ha confermato quanto possa essere un fattore anche nella metà campo offensiva. Lo stesso Alexiou ha commentato l’eliminazione con il Trabzonpor scrivendo un post da vero leader e capitano: «Sfortunatamente non è il risultato che volevamo. Continuiamo però a testa alta! Sono molto orgoglioso della squadra»