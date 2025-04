Coppa Italia, ammenda al Milan per uso di laser ai danni di Calhanoglu! La cifra

Il Giudice Sportivo ha inflitto un’ammenda al Milan a seguito del comportamento inappropriato di alcuni sostenitori durante il recente derby contro l’Inter e in particolare ai danni di Hakan Calhanoglu, che poi li ha puntualmente puniti con un gol straordinario dalla distanza.

PUNITI DUE VOLTE – Al 40′ del primo tempo del derby di andata in semifinale di Coppa Italia, alcuni tifosi del Milan hanno indirizzato un fascio di luce laser verso Hakan Calhanoglu. Questo episodio ha portato alla sanzione economica per il club milanese. Il Giudice Sportivo ha infatti inflitto un’ammenda di 10.000 euro al club rossonero a causa dell’atteggiamenti dei propri sostenitori. L’utilizzo di laser negli stadi è una piaga già emersa anni fa. Il ripetersi di tali episodi sottolinea la necessità di una maggiore vigilanza e di misure preventive più efficaci da parte delle società sportive per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza durante gli eventi.