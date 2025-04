Parma, Chivu dirige l’allenamento prima della sua ex Inter: due focus

Prosegue l’attività al Mutti Training Center di Collecchio per il Parma allenato da Cristian Chivu, prossimo avversario dell’Inter ed ex nerazzurro. I crociati hanno svolto un allenamento mirato a migliorare due aspetti.

NUOVO GIORNO DI LAVORO – Il Parma continua la preparazione in vista dell’attesissimo match contro l’Inter, in programma sabato 5 aprile alle ore 18:00. La squadra di Cristian Chivu si è ritrovata al Mutti Training Center di Collecchio, dove ha svolto una nuova seduta di allenamento per affinare gli ultimi dettagli prima della sfida contro i nerazzurri. L’allenamento odierno ha seguito un programma ben strutturato: inizialmente i giocatori hanno svolto un lavoro in palestra, seguito da una sessione di attivazione tecnica sul campo. Successivamente, lo staff tecnico ha impostato una serie di esercitazioni tattiche, con particolare attenzione alla fase di possesso palla. Un altro aspetto su cui Chivu e i suoi collaboratori hanno insistito è stata la fase offensiva, con esercizi mirati a migliorare la fluidità del gioco d’attacco e la finalizzazione.

Parma in allenamento: il programma della settimana

PRIMA DELLA SFIDA – La preparazione entrerà nella fase finale nella giornata di venerdì 4 aprile, quando il Parma svolgerà un’ultima seduta di allenamento mattutina. Sarà l’occasione per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e provare gli schemi tattici.