Frattesi, altro che mercato! Con l’Inter ha un obiettivo immediato – SM

Frattesi è uno dei giocatori su cui in questi giorni si sono susseguite voci di mercato, decisamente infondate. Il centrocampista dell’Inter ha invece un altro obiettivo, che indica Sport Mediaset.

NIENTE CESSIONE – C’è chi, qualche giorno fa, aveva millantato un possibile passaggio di Davide Frattesi dall’Inter alla Roma, con in cambio Bryan Cristante. Voce assolutamente falsa, visto che non c’è niente di vero. Il centrocampista rimarrà in nerazzurro e sarà a disposizione di Simone Inzaghi venerdì alle 20.45 contro l’Atalanta, nella serata in cui si chiuderà il mercato (a mezzanotte).

Frattesi non pensa al mercato ma a Inter-Atalanta: l’obiettivo

UNA MAGLIA E SUBITO – Frattesi non è in uscita ma non solo: può giocare titolare Inter-Atalanta. Da Sport Mediaset si fa il suo nome, perché l’obiettivo del numero 16 è quello di avere un minutaggio più ampio nel corso di questa stagione, dopo che nella scorsa è quasi sempre subentrato e risultando molto spesso decisivo. Motivo per cui non va escluso che alla fine la spunti lui nei confronti di Henrikh Mkhitaryan, col quale è in ballottaggio. L’armeno potrebbe avere un turno di riposo, almeno dall’inizio. Ci sono due giorni per prendere una decisione, ma Frattesi si candida più per il campo che per il mercato.