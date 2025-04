Gentile: «Inter, pari col Milan non un caso. Un dato aumenta il valore!»

Riccardo Gentile approfondisce il derby di Coppa Italia andato in scena ieri sera fra Milan e Inter con una serie di riflessioni, dallo stato di forma al contributo di alcuni calciatori.

RISULTATO – Ospite di Sky Sport 24 dopo la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Inter, Riccardo Gentile dichiara: «Il fatto che l’Inter non sia riuscita a vincere neanche questa volta non è un caso perché il Milan ha dimostrato di saper ritrovare lucidità, concentrazione e di essere sempre sul pezzo. Ha vinto i primi due derby, ha pareggiato l’ultimo in campionato ed anche questo. Vista la differenza che esiste tra le due squadre, anche guardano la classifica, non era così facile da pronosticare questo risultato. Poi il Milan ha i giocatori di una certa qualità e in partita secca è comunque un avversario complicato. Dipende tutto se è in giornata, cosa che in questa stagione non è capitato sempre».

Da Milan-Inter di Coppa Italia alle risorse offensive di Inzaghi: il focus del giornalista Gentile

RISORSE OFFENSIVE – Riccardo Gentile, poi, prosegue soffermandosi sull’attacco dell’Inter: «Marko Arnautovic è un giocatore che ha qualità. E quando sei in un gruppo che funziona, se hai qualità, ti trovi molto più a tuo agio. Lui sta dimostrando di poter essere utile a questa squadra. Lautaro Martinez per me è il miglior centravanti del campionato ormai da qualche anno, però vanno registrati i suoi pochi gol in questa stagione. Prima era soprattutto un grandissimo realizzatore, adesso è anche diventato un uomo squadra che manda in gol gli altri».

TUTTI A SEGNO – Sui numeri realizzativi nerazzurri, poi, Riccardo Gentile conclude: «C’è un’altra cosa importante da dire sull’Inter, che secondo me non fa altro che aumentare le capacità e il valore dei risultati raggiunti finora. Ovvero che, per esempio, anche Thuram adesso segna molto meno rispetto all’inizio della stagione e ciononostante l’Inter continua comunque ad essere in corsa in tutte e tre le competizioni, oltre che ad essere prima in classifica. Qualcuno che segna nell’Inter c’è sempre, che arrivi dall’attacco, dalla difesa o dal centrocampo».