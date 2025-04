Frattesi passo indietro: Milan-Inter evidenzia una differenza

Davide Frattesi gioca dal primo minuto in Milan-Inter (1-1), semifinale di andata della Coppa Italia 2024/25. Ma compie un passo indietro rispetto a domenica, e il derby sottolinea una netta differenza.

PASSO INDIETRO – La prestazione di Davide Frattesi contro l’Udinese sembrava un ottimo segnale in vista dell’aprile di fuoco che attende l’Inter. Una risorsa preziosa nelle rotazioni per forza di cose necessarie per far fronte ai numerosi impegni. Motivo per cui Simone Inzaghi gli ha assegnato una maglia da titolare anche in Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. In cui il numero 16 è andato nuovamente vicino al gol sul finire del primo tempo. Ma nel complesso la sua prestazione si rivela insufficiente. E il confronto con due compagni appare quasi impietoso.

LIVELLI DIFFERENTI – Frattesi parte titolare in Milan-Inter nella posizione di mezzala destra. Spostando il capitano Nicolò Barella sul fianco opposto di Hakan Calhanoglu. Rimane in campo 59 minuti, venendo poi sostituito da Henrikh Mkhitaryan. Ma in poco meno di un’ora di gioco il centrocampista ex Sassuolo tocca appena 20 palloni, completando solo 6 passaggi (su 8 tentati), secondo il report della Lega Serie A. Numeri sideralmente lontani da quelli di Barella (79 tocchi e 53 passaggi completati, ma in 93 minuti) e pure di Mkhitaryan (33 tocchi e 27 passaggi riusciti in 34 minuti). Confermando ancora una volta quanto faccia fatica a inserirsi nelle logiche di gioco dell’Inter di Inzaghi. Che comunque continuerà a puntarci anche sabato contro il Parma, considerando la squalifica proprio di Barella. L’ennesima occasione per Frattesi di rivelarsi importante per i nerazzurri, trovando un barlume di luce in un momento difficile a livello personale.