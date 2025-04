Thuram, a Parma panchina? Gestione dei minuti fondamentale

Marcus Thuram sta giocando, forse, in maniera eccessiva. Il francese è l’unico attaccante sempre utilizzato dal rientro dalla sosta, cosa succederà invece a Parma? La risposta alla domanda.

RITORNO – Dal rientro in campo del weekend scorso Marcus Thuram non ha mai riposato. Contro l’Udinese prima, contro il Milan in Coppa Italia poi, il francese è rimasto sempre in campo ed ha iniziato in entrambe le occasioni dal primo minuto. Simone Inzaghi non ha potuto fare a meno del numero 9, che durante la sosta è rimasto ad Appiano Gentile a causa del problema alla caviglia. Thuram sembrava aver recuperato pienamente, eppure con l’Udinese ha subito un’altra botta e il dolore è tornato. Nel derby è stato evidente e la prestazione non è stata delle sue migliori.

Thuram, in arrivo la prima panchina dopo la sosta?

GESTIONE – Se si vogliono evitare infortuni gravi è fondamentale gestire il minutaggio prossimo di Thuram. L’attaccante ha bisogno assolutamente di riposo e Parma è la prima occasione possibile per rimanere fuori, almeno dal primo minuto. Con il Milan non è potuto uscire perché era l’unico a disposizione con Joaquin Correa. Stavolta invece in campionato torna Lautaro Martinez, che si aggiunge ad un reparto in crisi numerica. Per far quadrare i conti Inzaghi dovrebbe utilizzare Marko Arnautovic e il Toro a Parma, ma ci potrebbe essere anche Correa ancora una volta. L’importante però è che Thuram riposi, perché tra pochi giorni c’è il Bayern Monaco in Champions League.