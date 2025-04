Inter-Luis Henrique: trattativa in corso col Marsiglia! Cosa manca

L’Inter accelera per Luis Henrique. Il club nerazzurro ha individuato nell’esterno brasiliano dell’Olympique Marsiglia il profilo ideale per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro si è mosso anticipo ed è fiduciosa nostante la differenza tra domanda e offerta.

IN TRATTATIVA – Luis Henrique è un nome molto apprezzato sul mercato, con diverse squadre europee interessate al suo profilo. L’Inter sembra essere avanti rispetto alla concorrenza. La volontà del club milanese è quella di chiudere la trattativa con il Marsiglia entro la fine di maggio, così da poterlo portare al Mondiale per Club. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire all’esterno brasiliano un rapido inserimento nella squadra di Simone Inzaghi.

Cresce la fiducia per Luis Henrique del Marsiglia, ma il nodo è il prezzo

STRATEGIA – Il Marsiglia valuta il giocatore tra i 30 e i 35 milioni di euro, mentre l’Inter non vuole spingersi oltre i 22-25 milioni. Nonostante la distanza economica, la fiducia in casa nerazzurra è in crescita e i buoni rapporti tra le due società potrebbero agevolare l’operazione. Nei prossimi giorni, l’Inter presenterà una prima offerta economica direttamente al giocatore per cercare di bloccarlo. Una volta ottenuto il via libera da parte di Luis Henrique, la società nerazzurra cercherà di trovare un’intesa definitiva con il Marsiglia, magari lavorando su bonus e contropartite per avvicinarsi alla richiesta del club francese. Intanto, il Direttore Sportivo del club francese Mehdi Benatia ieri si trovava a San Siro durante Milan-Inter di Coppa Italia: solo un caso?

Luis Henrique rinforzo giusto per l’Inter? Vero jolly

SCACCHIERE NERAZZURRO – Luis Henrique è stato trasformato da Roberto De Zerbi in un esterno a tutta fascia nel 3-4-1-2 del Marsiglia, dopo essere stato impiegato inizialmente come ala offensiva. La sua crescita è stata evidente: in questa stagione ha collezionato 29 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 9 gol e fornendo 7 assist. Le sue caratteristiche lo rendono un profilo ideale per il gioco dell’Inter, con o senza Denzel Dumfries.