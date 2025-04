Parma-Inter, chi a disposizione? Il bollettino degli infortunati di Inzaghi

Domanda lecita di fronte all’emergenza nerazzurra: quali giocatori saranno disponibili per Parma-Inter di sabato pomeriggio? Ecco il punto sugli infortunati di Simone Inzaghi.

RECAP NECESSARIO – Con così tante indisponibilità e infortuni è necessario fare un po’ di ordine in casa nerazzurra. Quali giocatori potrà avere a disposizione Simone Inzaghi in Parma Inter? E quali sono le condizioni degli infortunati all’indomani della gara di Coppa Italia contro il Milan? Proprio dal derby di ieri a San Siro sono arrivate degli aggiornamenti su alcuni nerazzurri, non solo dal campo ma anche dalla voce nel post partita dello stesso tecnico interista. Il piacentino, infatti, ha fatto sapere che Marko Arnautovic e Federico Dimarco, pur in panchina per la sfida, non erano in condizione di giocare. Niente panico, però, perché la situazione potrebbe cambiare nuovamente per Parma-Inter.

Da Lautaro Martinez a Dimarco: il punto su tutti gli infortunati dell’Inter verso Parma!

IL BOLLETTINO – Dopo l’allenamento di scarico di quest’oggi, infatti, arrivano buone notizie per Federico Dimarco e Marko Arnautovic. I due calciatori, che oggi hanno lavorato precauzionalmente a parte, domani dovrebbero tornare in gruppo. Grandi novità anche riguardo al recupero dall’infortunio di Lautaro Martinez: il capitano quest’oggi si è allenato insieme al resto della squadra e dovrebbe essere regolarmente arruolabile per Parma-Inter, come da lui stesso specificato. Potrebbe farcela, poi, anche Stefan de Vrij, uscito acciaccato negli ultimi dieci minuti della gara contro il Milan. Gli indisponibili per la sfida della trentunesima giornata, in scena al Tardini, quindi dovrebbero essere: Denzel Dumfries, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Da non dimenticare, poi, gli squalificati Nicolò Barella e Simone Inzaghi.