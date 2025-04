Zalewski risorsa importante per l’Inter! Un riscatto in regalo?

Nicola Zalewski sta diventando una risorsa importante per la rosa di Simone Inzaghi. L’esterno acquistato a gennaio dall’Inter è ancora da riscattare, ma sarà fatto? Una domanda che avrebbe risposta semplice.

FIDUCIA – Nicola Zalewski ha conquistato Simone Inzaghi e questo è stato evidente fin da subito. A differenza del vecchio esterno Tajon Buchanan il giocatore si è ritagliato uno spazio importante ed è entrato subito nelle gerarchie del piacentino. A pochissime ore dal suo arrivo ha fatto il suo esordio con il Milan e ha chiuso la partita con l’assist decisivo per Stefan de Vrij. Le sue buone prestazioni non si sono fermate lì, perché il polacco continua a confermarsi anche dopo l’infortunio muscolare.

Zalewski tra presente e futuro! L’Inter riflette

RISCATTO – L’Inter ha preso Zalewski a gennaio con un prestito con diritto di riscatto. 600mila euro subito e 6.5 milioni di euro per il riscatto da esercitare a fine stagione. Per ora i discorsi non sono stati ancora avviati e verrà preso tutto il tempo possibile per capire il futuro del polacco. Il suo apporto al mondo nerazzurro però è innegabilmente positivo. Anche nel derby di Coppa Italia nei 31 minuti in campo è risultato decisivo: da un suo passaggio a tagliare la difesa rossonera è nato il gol successivo di Hakan Calhanoglu. Zalewski sta mostrando elettricità, coraggio, velocità e grandi capacità nel dribbling che mancano tremendamente all’Inter. Il riscatto dalla Roma sembra pura formalità a cifre così contenute, la speranza è che arrivino ulteriori conferme fino a giugno.