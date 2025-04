Di Marzio: «Luis Henrique? Inter d’anticipo e può chiudere. I dettagli»

Di Marzio conferma il fortissimo interesse dell’Inter per Luis Henrique. Il noto insider di mercato svela alcuni dettagli sulla trattativa col Marsiglia. Le ultime di Di Marzio su Luis Henrique.

ASSE CALDO – Il nome di Luis Henrique piace e non poco all’Inter. A confermarlo ancora una volta Gianluca Di Marzio, ospite negli studi di Sky Sport 24: «È ancora calciomercato tra Inter e Marsiglia, visto che nelle ultime sessioni di calciomercato hanno fatto degli affari: da Correa a Carboni. L’Inter ha giocato d’anticipo su Luis Henrique, che lo valuta 22-25 milioni, mentre il Marsiglia 30-35. I nerazzurri si sono presentati con un progetto sportivo concreto con il rappresentante del giocatore di cinque anni e presto presenterà un’offerta economica al giocatore. Il Marsiglia un pezzo lo deve vendere entro il 30 giugno per il fair play finanziario francese. L’Inter vorrebbe provare a chiudere per portare il giocatore al Mondiale per Club. Quindi chiudere a maggio per poi ufficializzarlo a giugno durante la finestra estiva della prima settimana di giugno. Questo tempo di anticipo può essere determinante, le altre ci sono ma non hanno ancora iniziato contatti seri. Il Bayern Monaco c’è ma non ha ancora avviato contatti con il Marsiglia. Si può chiudere ed è un altro segnale di come l’Inter si muova sempre in anticipo perché l’allenatore è quello, il modulo pure».