Coppa Italia, Giudice Sportivo dopo il derby: quattro ammoniti! Due dell’Inter

Semifinale di andata di Coppa Italia che ha visto l’Inter pareggiare 1-1 in casa del Milan. Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti per quanto riguarda il prossimo turno, cioè la semifinale di ritorno. Nessuno squalificato, ma ben quattro giocatori sanzionati e dunque in diffida.

PROVVEDIMENTI – Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari in vista della gara decisiva per l’accesso alla finale. Nessun giocatore sarà squalificato per il prossimo incontro, ma ben quattro calciatori sono stati ammoniti e ora risultano in diffida. Alla prossima sanzione scatterà automaticamente la squalifica. Tra le fila nerazzurre, i giocatori a rischio sono Francesco Acerbi e Yann Bisseck. Entrambi dovranno prestare particolare attenzione per evitare un cartellino giallo che li escluderebbe da una possibile finale.

COPPA ITALIA – GIUDICE SPORTIVO

DIFFIDATI SEMIFINALE DI RITORNO

Prima sanzione (alla seconda scatta la squalifica): Francesco Acerbi (Inter), Yann Bisseck (Inter), Theo Hernandez (Milan), Tijian Reijnders (Milan).