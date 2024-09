VIDEO – Lazio-Verona 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Verona, posticipo della quarta giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con gli highlights della partita giocata al Stadio Olimpico di Roma.

TUTTO NEL PRIMO TEMPO – Lazio-Verona 2-1 nella quarta giornata di Serie A. Parte subito forte la Lazio che al 5’ si porta in vantaggio. Zaccagni trova il passaggio filtrante per Dia che si invola verso la porta, salta un uomo e, con il destro riesce a battere Montipò. La risposta del Verona si fa attendere solo due minuti. Al 7’ Kastanos prolunga un passaggio di Coppola per il movimento in profondità di Tengstedt: il numero 11 gialloblù ringrazia e spedisce la palla alle spalle di Provedel per il pareggio dell’Hellas. Match decisamente vivo, ci provano in sequenza prima Rovella e poi Lazovic, ma nel primo caso Montipò salva con una grande parata, mentre, nel secondo è Gila a metterci una pezza sul filtrante del serbo verso Tengstedt. Al 20’ torna in vantaggio la Lazio. Zaccagni, dalla bandierina del calcio d’angolo, crossa nel cuore dell’area di rigore, dove Castellanos è il più veloce di tutti ad arrivare sul pallone colpendo con il piede destro e segnando la rete del 2-1. Nella ripresa, al 62’ Montipò è chiamato agli straordinari: prima su Dia e poi sul tap-in di Nuno Tavares. L’unica vera palla-gol del Verona nel secondo tempo arriva sui piedi di Tchatchoua all’80’, murato sul più bello da Lazzari. Il match termina 5′ di recupero. Tegola in casa biancoceleste con l’infortunio di Castellanos, costretto al cambio dopo 68′.

LAZIO-VERONA 2-1 − GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Lazio-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.