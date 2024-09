Dimarco dà forfait e spera in Inter-Milan! Stilato un programma – TS

L’Inter a Manchester, domani sera in Champions League, sarà costretta a fare a meno di Federico Dimarco. Il laterale mancino si è infortunato a Monza. La sua speranza è quella di recuperare per Inter-Milan.

TEGOLA – Un grattacapo in più alla vigilia di Manchester City-Inter per Simone Inzaghi, che perde uno dei suoi uomini più importanti: Dimarco. Quello che sembrava solo un crampo, si è invece rivelato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra. Ergo: Dimarco salterà la notte di Champions League all’Etihad. Assenza pesante. Il laterale, infatti, era uno dei giocatori più in forma dell’Inter e a Monza si era contraddistinto con il migliore della squadra di Simone Inzaghi. Il suo forfait è una tegola non da poco. Salterà Manchester per provare a recuperare in vista del derby di Milano.

Dimarco punta Inter-Milan: i compagni ritarderanno nel rientro

PROGRAMMA – Inter-Milan è per forza di cose la sua partita. Ecco perché il club nerazzurro stilerà un programma ad hoc per cercare di recuperarlo quantomeno per prendere posto in panchina. Non partirà per Manchester oggi, terra in cui l’Inter rimarrà fino a giovedì. Infatti, i nerazzurri resteranno a dormire in Inghilterra dopo la partita di Champions League, in quanto l’aeroporto per quell’ora sarà chiuso. Quindi partenza rinviata all’indomani e giovedì pomeriggio tutti in campo ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la stracittadina. Per comodità, Dimarco, scrive Tuttosport, resterà a Milano. Qui tiferà i compagni e inizierà un lavoro personalizzato insieme allo staff per recuperare in ottica Inter-Milan.

