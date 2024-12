Inter-Como, le probabili formazioni per la 17ª giornata di Serie A

Inter-Como si giocherà oggi alle 20.45 allo Stadio “San Siro” di Milano: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la diciassettesima giornata di Serie A.

INTER-COMO PROBABILI FORMAZIONI CASA – Per Inzaghi scelte praticamente obbligate in difesa, viste le assenze di Acerbi e Pavard e quella molto probabile di Darmian. De Vrij dovrebbe farcela quantomeno per la panchina. La buona notizia è il recupero di Nicolò Barella, dopo l’elongazione muscolare accusata all’Olimpico contro la Lazio appena una settimana fa. Ma, per evitare rischi, dovrebbe partire dalla panchina con Davide Frattesi pronto al suo posto. Per il resto, formazione fatta. Ai lati Dumfries con Dimarco, mentre in mezzo al campo rientrano i due veterani Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti, non si scappa dalla Thu-La, Thuram-Lautaro Martinez.

INTER-COMO PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – In casa Como, Cesc Fabregas è alle prese con due ballottaggi: quello offensivo tra Belotti e Cutrone e l’altro in mezzo al campo tra Da Cunha e Engelhardt. Certo della maglia da titolare l’ex Barcellona Sergi Roberto. Da capire il suo partner. Al momento, c’è in vantaggio Da Cunha su Engelhardt. Per il resto, dietro la punta tre trequartisti tecnici e veloci: Strefezza, Paz e Fadera. Occhi puntati ovviamente su Nico Paz, elogiato ieri anche da mister Simone Inzaghi. In porta, verso la panchina l’ex nerazzurro Audero. Al suo posto Pepe Reina.

Inter-Como, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Josep Martinez, Calligaris, De Vrij, Palacios, Aidoo, Buchanan, Asllani, Zielinski, Correa, Taremi, Arnautovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Acerbi (infortunato), Pavard (infortunato), Di Gennaro (infortunato), Darmian (infortunato)

Como (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti.

In panchina: Audero, Kone, Iovine, Baselli, Cutrone, Dossena, Jasim, Jack, Cerri, Engelhardt, Braunoder, Mazzittelli, Verdi.

Allenatore: Cesc Fabregas.

Indisponibili: Moreno (infortunato), Sala (infortunato), Perrone (infortunato), Gabrielloni (infortunato)

Arbitro: Giua (sezione di Olbia); Assistenti: Baccini-Capaldo-Rutella; VAR: Maggioni; AVAR: Sozza.