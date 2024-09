Allarme Haaland per l’Inter, c’è l’artificiere Acerbi! Vuole il bis – CdS

Haaland nemico pubblico numero uno per l’Inter domani all’Etihad contro il Manchester City. Francesco Acerbi si rimette l’elmetto come lo scorso 10 agosto 2023.

BIS – Un Manchester City-Inter da leoni, domani sera all’Etihad. E quando si parla di leoni, bisogna necessariamente tirare in ballo Francesco Acerbi. Il difensore ex Lazio, 36 anni, dopo aver fatto panchina contro il Monza, si è tirato a lucido per sfidare, o meglio ri-sfidare, nientepopodimeno che il cyborg in maglia celeste. Haaland in questo avvio di stagione è praticamente inarrestabile: nove gol in quattro partite di Premier League e già due triplette. Servirà l’artificiere Acerbi per disinnescare il bomber norvegese. Un anno e mezzo fa, fu il Manchester City a battere l’Inter in finale a Istanbul, ma Acerbi vinse il duello personale contro Haaland. In quel caso, l’intera fase difensiva nerazzurra lavorò alla grande e il centrale di Vizzolo Predabissi s’incollò al fenomeno norvegese annullandolo del tutto. Ora servirà calare il bis.

Acerbi ritrova Haaland: il ‘Leone’ dell’Inter è uno specialista

SPECALISTA – Domani all’Etihad, nuova sfida nella sfida: Acerbi vs Haaland. Come sottolinea il Corriere dello Sport, di grandi bomber e corazzieri di razza, l’ex difensore della Lazio e campione d’Europa con l’Italia ne sa qualcosa. Prima e dopo il norvegese, Acerbi ha infatti sistemato e messosi nel taschino i vari Olivier Giroud (6 derby da avversario, 0 gol e 6 vittorie nerazzurre), Romelu Lukaku e Victor Osimhen. Ora ritroverà nuovamente Haaland: atto secondo!

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno