Serie A, calendario girone d’andata: -5 al via! Le partite da Genoa-Inter

È la settimana in cui comincia la Serie A, con il calendario che prevede Genoa-Inter e Parma-Fiorentina come gare inaugurali sabato alle ore 18.30. Questo tutto il programma del girone d’andata, che si chiuderà a gennaio, già aggiornato con le date e gli orari conosciuti in attesa del resto di anticipi e posticipi. Per l’Inter, dopo l’esordio al Ferraris, previste due partite consecutive in casa prima della sosta per le nazionali del mese di settembre.

CALENDARIO SERIE A 2024-2025 – GIRONE DI ANDATA

CALENDARIO PRIMA GIORNATA



Genoa-Inter sabato 17 agosto ore 18.30

Parma-Fiorentina sabato 17 agosto ore 18.30

Empoli-Monza sabato 17 agosto ore 20.45

Milan-Torino sabato 17 agosto ore 20.45

Bologna-Udinese domenica 18 agosto ore 18.30

Verona-Napoli domenica 18 agosto ore 18.30

Cagliari-Roma domenica 18 agosto ore 20.45

Lazio-Venezia domenica 18 agosto ore 20.45

Lecce-Atalanta lunedì 19 agosto 18.30

Juventus-Como lunedì 19 agosto 20.45

CALENDARIO SECONDA GIORNATA



Parma-Milan sabato 24 agosto ore 18.30

Udinese-Lazio sabato 24 agosto ore 18.30

Inter-Lecce sabato 24 agosto ore 20.45

Monza-Genoa sabato 24 agosto ore 20.45

Fiorentina-Venezia domenica 25 agosto ore 18.30

Torino-Atalanta domenica 25 agosto ore 18.30

Napoli-Bologna domenica 25 agosto ore 20.45

Roma-Empoli domenica 25 agosto ore 20.45

Cagliari-Como lunedì 26 agosto 18.30

Verona-Juventus lunedì 26 agosto 20.45

CALENDARIO TERZA GIORNATA

Venezia-Torino venerdì 30 agosto ore 18.30

Inter-Atalanta venerdì 30 agosto ore 20.45

Bologna-Empoli sabato 31 agosto ore 18.30

Lecce-Cagliari sabato 31 agosto ore 18.30

Lazio-Milan sabato 31 agosto ore 20.45

Napoli-Parma sabato 31 agosto ore 20.45

Fiorentina-Monza domenica 1 settembre ore 18.30

Genoa-Verona domenica 1 settembre ore 18.30

Juventus-Roma domenica 1 settembre ore 20.45

Udinese-Como domenica 1 settembre ore 20.45

SERIE A – CALENDARIO QUARTA GIORNATA (domenica 15 settembre 2024)

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Napoli

Como-Bologna

Empoli-Juventus

Genoa-Roma

Lazio-Verona

Milan-Venezia

Monza-Inter

Parma-Udinese

Torino-Lecce

SERIE A – CALENDARIO QUINTA GIORNATA (domenica 22 settembre 2024)

Atalanta-Como

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Lazio

Inter-Milan

Juventus-Napoli

Lecce-Parma

Monza-Bologna

Roma-Udinese

Venezia-Genoa

Verona-Torino

SERIE A – CALENDARIO SESTA GIORNATA (domenica 29 settembre 2024)

Bologna-Atalanta

Como-Verona

Empoli-Fiorentina

Genoa-Juventus

Milan-Lecce

Napoli-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Venezia

Torino-Lazio

Udinese-Inter

SERIE A – CALENDARIO SETTIMA GIORNATA (domenica 6 ottobre 2024)

Atalanta-Genoa

Bologna-Parma

Fiorentina-Milan

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Lazio-Empoli

Monza-Roma

Napoli-Como

Udinese-Lecce

Verona-Venezia

SERIE A – CALENDARIO OTTAVA GIORNATA (domenica 20 ottobre 2024)

Cagliari-Torino

Como-Parma

Empoli-Napoli

Genoa-Bologna

Juventus-Lazio

Lecce-Fiorentina

Milan-Udinese

Roma-Inter

Venezia-Atalanta

Verona-Monza

SERIE A – CALENDARIO NONA GIORNATA (domenica 27 ottobre 2024)

Atalanta-Verona

Bologna-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Juventus

Lazio-Genoa

Monza-Venezia

Napoli-Lecce

Parma-Empoli

Torino-Como

Udinese-Cagliari

SERIE A – CALENDARIO DECIMA GIORNATA (mercoledì 30 ottobre 2024)

Atalanta-Monza

Cagliari-Bologna

Como-Lazio

Empoli-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Parma

Lecce-Verona

Milan-Napoli

Roma-Torino

Venezia-Udinese

SERIE A – CALENDARIO UNDICESIMA GIORNATA (domenica 3 novembre 2024)

Bologna-Lecce

Empoli-Como

Inter-Venezia

Lazio-Cagliari

Monza-Milan

Napoli-Atalanta

Parma-Genoa

Torino-Fiorentina

Udinese-Juventus

Verona-Roma

SERIE A – CALENDARIO DODICESIMA GIORNATA (domenica 10 novembre 2024)

Atalanta-Udinese

Cagliari-Milan

Fiorentina-Verona

Genoa-Como

Inter-Napoli

Juventus-Torino

Lecce-Empoli

Monza-Lazio

Roma-Bologna

Venezia-Parma

SERIE A – CALENDARIO TREDICESIMA GIORNATA (domenica 24 novembre 2024)

Como-Fiorentina

Empoli-Udinese

Genoa-Cagliari

Lazio-Bologna

Milan-Juventus

Napoli-Roma

Parma-Atalanta

Torino-Monza

Venezia-Lecce

Verona-Inter

SERIE A – CALENDARIO QUATTORDICESIMA GIORNATA (domenica 1 dicembre 2024)

Bologna-Venezia

Cagliari-Verona

Como-Monza

Fiorentina-Inter

Lecce-Juventus

Milan-Empoli

Parma-Lazio

Roma-Atalanta

Torino-Napoli

Udinese-Genoa

SERIE A – CALENDARIO QUINDICESIMA GIORNATA (domenica 8 dicembre 2024)

Atalanta-Milan

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Torino

Inter-Parma

Juventus-Bologna

Monza-Udinese

Napoli-Lazio

Roma-Lecce

Venezia-Como

Verona-Empoli

SERIE A – CALENDARIO SEDICESIMA GIORNATA (domenica 15 dicembre 2024)

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Atalanta

Como-Roma

Empoli-Torino

Juventus-Venezia

Lazio-Inter

Lecce-Monza

Milan-Genoa

Parma-Verona

Udinese-Napoli

SERIE A – CALENDARIO DICIASSETTESIMA GIORNATA (domenica 22 dicembre 2024)

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Udinese

Genoa-Napoli

Inter-Como

Lecce-Lazio

Monza-Juventus

Roma-Parma

Torino-Bologna

Venezia-Cagliari

Verona-Milan

SERIE A – CALENDARIO DICIOTTESIMA GIORNATA (domenica 29 dicembre 2024)

Bologna-Verona

Cagliari-Inter

Como-Lecce

Empoli-Genoa

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Milan-Roma

Napoli-Venezia

Parma-Monza

Udinese-Torino

SERIE A – CALENDARIO DICIANNOVESIMA GIORNATA (domenica 5 gennaio 2025)

Atalanta-Juventus *

Como-Milan *

Fiorentina-Napoli

Inter-Bologna *

Lecce-Genoa

Monza-Cagliari

Roma-Lazio

Torino-Parma

Venezia-Empoli

Verona-Udinese

* partite rinviate per la contemporaneità con la Supercoppa Italiana, che si disputerà ai primi di gennaio in Arabia Saudita, con diverse date per il recupero

Qui il programma con i giorni e gli orari delle giornate della stagione 2024-2025. Il calendario con anticipi e posticipi è stato reso noto fino alla terza giornata di campionato.