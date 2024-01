Lautaro Martinez: «Thuram grande giocatore! Napoli da rispettare»

Lautaro Martinez ha voluto elogiare il suo compagno di reparto Marcus Thuram alla vigilia di Napoli-Inter. Sugli azzurri non ha dubbi.

OBIETTIVO − Lautaro Martinez a Inter Tv alla vigilia della finale: «Sappiamo tutti il livello del Napoli, sono i campioni d’Italia. Abbiamo tanto rispetto, dobbiamo essere molto attenti. Quelli che giocano sono giocatori di livello, dobbiamo recuperare bene e portare a casa il nostro obiettivo. Marcus dal primo giorno si è messo a disposizione, lavora tantissimo per lui e per la squadra. E’ un grande giocatore, sono contento per lui perché lavora, così come gli altri compagni, dal primo giorno con costanza e impegno. Importante essere sempre concentrati, mi sento bene, sono cresciuto. Ora recupero bene per preparare la partita con i compagni per alzare il trofeo e rendere felici tutti i tifosi».