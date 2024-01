Napoli-Inter, terreno eccellente: il dato previsto sugli spettatori − SM

Si avvicina progressivamente Napoli-Inter, finalissima di Supercoppa italiana. Il match si giocherà domani sera alle 20 italiane all’Al-Awwal Stadium.

ULTIME − Verso Napoli-Inter, finale di Supercoppa italiana. I nerazzurri puntano al primo trofeo stagionale da mettere in bacheca, il terzo consecutivo in questa competizione. Come riferisce Daniele Miceli di Sport Mediaset, il terreno di gioco dell’Al-Awwal Stadium è eccellente. Mentre positivo anche il dato sugli spettatori. Come per la semifinale contro la Lazio, la presenza della Beneamata porta ovviamente tanto pubblico. Previsto il sold-out per la finalissima a Riyad.