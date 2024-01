Bastoni, ansia Inter per la finale col Napoli: spunta un problema!

Occhio alle condizioni di Alessandro Bastoni in vista della finalissima di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter. Il difensore sta lavorando a parte.

ALLARME − Bastoni sta lavorando a parte rispetto al gruppo e dunque è in dubbio per Napoli-Inter, finalissima di Supercoppa italiana a Riyad. Come riferisce Franco Vanni, il difensore lavora sulla cyclette per un affaticamento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate domani. Da capire se Simone Inzaghi lo potrà regolarmente avere per la finale col Napoli, in programma alle 20 italiane.