Frattesi esce prima in Italia-Israele! Ecco cosa è successo

Davide Frattesi è uscito prima del previsto dalla partita tra Italia e Israele. Aveva segnato il gol del 3-1, ma non ha potuto concludere il match. Inter preoccupata? Ecco cosa è successo.

PARTITA – L’Italia ha vissuto una grande serata al Bluenergy Stadium vincendo per 4-1 contro Israele. L’Inter ha portato nuovamente un enorme contributo al ct Luciano Spalletti. Terzo assist consecutivo di Federico Dimarco, terzo gol nelle ultime quattro gare in nazionale per Davide Frattesi. Il centrocampista si conferma capocannoniere dell’Italia da quando Spalletti ricopre la sua carica e segna la sua ottava rete con la maglia azzurra. Una notte da sogno, che però rischia di prendere una brutta piega.

Frattesi, infortunio in Italia-Israele? La situazione

PROBLEMA – Davide Frattesi è uscito prima dalla partita tra Italia e Israele. Luciano Spalletti aveva pronto Alessandro Buongiorno al minuto 87 come cambio. L’idea era quella di sostituire Alessandro Bastoni, che già contro il Belgio aveva giocato l’intero match. Alla fine il ct è stato costretto a cambiare il centrocampista dell’Inter perché reduce da una dura botta al piede. Per un po’ di tempo Frattesi è rimasto a terra toccandosi il piede, poi ha proseguito la camminata verso la panchina zoppicando. Lo scarpino si è addirittura aperto, ma dovrebbe essere solo una botta. Niente di più, Simone Inzaghi per ora rimane tranquillo.