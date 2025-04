Stadi, Commisso gonfia il petto: «Marotta? Io lo dico da 5 anni!»

Sulla questione stadi in Italia si è espresso Rocco Commisso, che segue le parole di Beppe Marotta ma poi ci mette pure del suo.

QUESTIONE STADIO – Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, parlando del tema relativo al nuovo impianto. Il patron americano dà ragione al presidente dell’Inter Beppe Marotta, in merito all’importanza di avere stadi di proprietà in Italia. Questo l’intervento di Commisso: «Ha ragione Marotta al 100%. Lui l’ha detto oggi, io cinque anni fa. Abbiamo presentato un piano per ammodernare il Franchi, ma la Sovrintendenza ci ha detto di no. Potevamo avere un bello stadio, rimesso a nuovo e nello stesso posto. Senza buttare tutto giù. Ora abbiamo cominciato questo processo e passeranno altri anni prima di poter vedere il nuovo impianto. È un peccato, queste cose non succedono in America, ma nemmeno nel resto d’Europa. Cosa succederà? Di sicuro non lo so: il Comune è padrone del Franchi, ma lavoreremo insieme a loro per finire il prima possibile. Alla Fiorentina serve questo stadio al completo».

NON SOLO COMMISSO E IL FRANCHI – Al Franchi, da diversi mesi, sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della Curva Fiesole con la chiusura dei cantieri fissata per il 2028. Quanto a San Siro, invece, il Comune di Milano ha avviato il bando pubblico che poi dovrebbe permettere a Inter e Milan di acquistare l’intera area.